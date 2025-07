Fallimento Fwu al via l' invio dei moduli per i rimborsi

Avviata la trasmissione dei moduli precompilati di insinuazione al passivo dei creditori privilegiati per quanto riguarda il fallimento della Fwu.Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha comunicato che il liquidatore della Fwu life insurance Lux S.A. “ha avviato la trasmissione dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: fallimento - moduli - invio - rimborsi

Fallimento polizze FWU Life: al via l’invio dei moduli per i rimborsi • Partita la fase di insinuazione al passivo per oltre 250.000 clienti coinvolti: IVASS chiarisce tempi, modalità e canali ufficiali per seguire la procedura Vai su X

Fallimento Fwu, al via l'invio dei moduli per i rimborsi; Fallimento polizze FWU Life: al via l’invio dei moduli per i rimborsi; Fallimento FWU: oltre 100mila risparmiatori italiani aspettano i rimborsi, ma i tempi si allungano.

Fallimento polizze FWU Life: al via l’invio dei moduli per i rimborsi - 000 clienti coinvolti: IVASS chiarisce tempi, modalità e canali ufficiali per seguire la procedura ... Segnala msn.com

Fallimento FWU Life: i rimborsi tardano, in arrivo 250mila moduli precompilati - Dopo mesi di silenzio e incertezza per gli oltre 100mila assicurati italiani coinvolti nel caso FWU Life Insurance Lux S. Si legge su msn.com