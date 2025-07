Fa pipì sulla porta del locale poi pesta il proprietario che l’aveva rimproverato

San Benedetto, 25 luglio 2025 – Grave episodio all’alba di oggi in viale De Gasperi. Tre giovani stranieri, presumibilmente dei Paesi dell’est Europa, hanno pestato a sangue il noto imprenditore Erminio Giudici davanti al suo locale in viale De Gasperi. Tutto per aver rimproverato un giovane che, verso le 5, stava urinando sulla porta della cucina del Caffè Soriano. Fortunatamente in suo aiuto sono intervenuti due ragazzi addetti alle pulizie che si trovavano in zona, altrimenti lo scontro avrebbe potuto avere risvolti ancor più seri. Gli aggressori dopo la rissa si sono dileguati a bordo di un’auto e il personale del commissariato di pubblica sicurezza sarebbe già sulle loro tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa pipì sulla porta del locale, poi pesta il proprietario che l’aveva rimproverato

