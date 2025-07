Fa l' esame di italiano al posto dell' amico per il permesso di soggiorno | denunciati entrambi

Siena, 25 luglio 2025 – Una ‘furbata’ costata cara. Ha provato a sostenere l' esame di lingua italiana al posto dell'amico all'UniversitĂ per stranieri di Siena per fargli ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Ma è stato scoperto e denunciato insieme all'amico dalla polizia. Come fa sapere la Questura di Siena, alcuni giorni fa un 22enne, cittadino kosovaro residente nel senese, si è presentato alla sessione d'esame di lingua italiana all'Ateneo per stranieri effettuando regolarmente la registrazione con i propri documenti. Successivamente, però, seduto all'interno dell'aula dove si sarebbe svolta la prova d'esame, al suo posto, è stata riscontrata la presenza di un altro candidato, con in mano il documento del kosovaro, riconosciuto dai responsabili dell'Ateneo in quanto, in passato, aveva giĂ sostenuto un esame di lingua propedeutico al rilascio della cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Fa l'esame di italiano al posto dell'amico per il permesso di soggiorno: denunciati entrambi

