È ancora presto per trarre delle conclusioni affrettate, ma la nuova sospensione posteriore introdotta a Spa-Francorchamps dalla Ferrari non ha garantito alla SF-25 di effettuare un evidente salto di qualità almeno in questa prima giornata del weekend nelle Ardenne. Charles Leclerc ha chiuso infatti le qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio 2025 in quarta piazza a quasi otto decimi dal miglior tempo della McLaren di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton è uscito di scena già nella prima fase della sessione classificandosi 18°. “ Penso che Charles abbia fatto un buon giro. Abbiamo faticato un po’ all’inizio del giro, poi siamo tornati sulla scia di Verstappen e credo che Max sia più aggressivo in qualifica che in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Vasseur è ottimista: "Abbiamo margini di miglioramento, siamo sulla strada giusta"