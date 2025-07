F1 qualifiche Sprint in Belgio disastrose per Hamilton | Sono frustato Piastri si prende la pole

Oscar Piastri conquista la pole position per la gara sprint del Gp del Belgio di F1. L’australiano della McLaren firma il nuovo record della storica pista di Spa-Francorchamps in 1’40?510, mettendosi alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il compagno di squadra, l’inglese Lando Norris. Quarto tempo per la prima Ferrari di Charles Leclerc. Qualifiche disastrose invece per l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton: l’inglese è rimasto fuori giĂ dalla Q1 per via di un testacoda. Laconico il suo commento: “C’è poco da dire, sono andato in testacoda. Sono molto frustrato, ovviamente, ma domani è un altro giorno e spero che vada meglio ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, qualifiche Sprint in Belgio disastrose per Hamilton: “Sono frustato”. Piastri si prende la pole

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - Il giovane pilota italiano della Mercedes mette in fila Piastri e Norris, Ferrari lontane MIAMI (USA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale.

F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” - Qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli.

