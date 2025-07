F1 Piastri in pole position per la Sprint in Belgio davanti a Verstappen e Norris Delusione Ferrari

Oscar Piastri conferma la superiorità espressa nelle prove libere e domina le qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L'australiano della McLaren, leader del campionato, partirà dunque davanti a tutti al via della gara breve prevista domani sulla pista di Spa-Francorchamps. Prima fila in griglia completata dal neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, mentre è solo terzo un deludente Lando Norris con la McLaren a sei decimi dal compagno di squadra e rivale per il titolo. Bilancio negativo per la Ferrari, che introduce questo weekend nel circuito delle Ardenne la nuova sospensione posteriore, con Charles Leclerc quarto a distanza siderale dalla vetta e Lewis Hamilton addirittura 18°.

