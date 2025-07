F1 Oscar Piastri | Un giro davvero fantastico! Domani proverò a difendere la pole

Oscar Piastri non può che essere soddisfatto dopo aver messo a segno il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota australiano ha fatto il vuoto, rifilando distacchi abissali a tutti, anche al suo compagno di scuderia Lando Norris. Il nativo di Melbourne ha piazzato il record della pista in 1:40.510 con 477 millesimi su Max Verstappen, mentre è terzo Lando Norris a 618. Quarto Charles Leclerc a 768 millesimi, quinto Esteban Ocon a 1.055, sesto Carlos Sainz a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Un giro davvero fantastico! Domani proverò a difendere la pole”

