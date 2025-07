F1 Oscar Piastri in pole nella Sprint a Spa | Leclerc quarto Hamilton e Antonelli eliminati in Q1

Oscar Piastri partirà in pole nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio che si disputerà domani, sabato 26 luglio alle ore 12.L'australiano della McLaren ha firmato il miglior crono con un super-giro da record (1'40"510) sulla mitica pista di Spa-Francorshamps e partirà davanti a Max. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - pole - sprint

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Forse non si immaginava così tanto affetto. Vuoi perchè non guida una Ferrari, vuoi perchè porta alla vittoria, e con apparente facilità , una McLaren versione astronave.

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

F1, Oscar Piastri: “Non è stato il mio miglior giro, ma sono abbastanza contento” - Oscar Piastri si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP di Miami, sesto atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso L’Autodromo dell’omonima città degli Stati Uniti.

È OSCAR PIASTRI CHE CONQUISTA LA POLE POSITION PER LA SPRINT RACE IN BELGIO Il pilota McLaren ha battuto il record della pista dopo aver rischiato di uscire in Q2. Con il secondo tempo si qualifica Max Verstappen. Dalla seconda fila partiranno Vai su X

Pole Position per Max Verstappen a Silverstone . Davanti a Oscar Piastri e Lando Norris. Incredibile in Gran Bretagna, dove la Pole va al quattro volte Campione del Mondo, che fa un giro mostruoso, nel momento decisivo, il Campione viene fuori. Piastri Vai su Facebook

F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Belgio in diretta live; Piastri centra la pole per la gara sprint del GP del Belgio; Piastri, super pole sprint a Spa. Leclerc quarto, male Hamilton.

F1 GP Belgio | Piastri in pole nella Sprint: “Forse la pista peggiore per partire davanti” - In condizioni stabili ma con un asfalto insidioso per via delle temperature altalenanti, il pilota della Mc ... f1grandprix.motorionline.com scrive

Formula 1, Gp Belgio 2025: Piastri in pole, Leclerc quarto - Nel Gp Belgio 2025 di Formula 1, sul circuito di Spa, Oscar Piastri partirà dalla pole position nella sprint. Come scrive msn.com