F1 Max Verstappen | Buon risultato ma il distacco è ampio

Max Verstappen ha centrato la seconda posizione nelle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Belgio, tredicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’iconico circuito di Spa. Prestazione di enorme solidità per il detentore del titolo, il quale è riuscito a piazzarsi tra le due McLaren. Nello specifico il pilota Red Bull ha raccolto un gap di +0.477 rispetto ad Oscar Piastri, poleman di giornata fermando il cronometro a 1:40.510, precedendo invece Lando Norris, pronto a partire dalla seconda fila grazie alla terza posizione strappata con +0.618. Questo il commento dell’olandese una volta raggiunta la zona mista: “ Essere secondo tra Piastri e Norris è già un buon risultato per noi, e penso che lo abbiamo sfruttato al massimo, mi sono divertito là fuori, il giro in sé è andato bene, è stato buono, ovviamente il distacco è molto ampio, ma era già notevole dalle FP1, quindi non è una grande sorpresa”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Buon risultato, ma il distacco è ampio”

In questa notizia si parla di: verstappen - buon - risultato - distacco

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Verstappen supera Norris, buon avvio delle Ferrari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/66 Devastante Piastri. Guadagna 7 decimi in un colpo solo su Verstappen.

F1, Max Verstappen: “Buon risultato, ma il distacco è ampio”; F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”; F1, GP di Gran Bretagna vince Norris davanti a Piastri.

Piastri reagisce SCHIACCIANDO Verstappen e Norris a Spa con un 'giro incredibile - 477s faster than Max Verstappen's effort, which was good enough to beat the other McLaren of Lando Norris, who trailed his teammate by a whopping 0. Come scrive msn.com

Verstappen: 'Campionato è lungo, ma buon 2° posto'. VIDEO - Max Verstappen commenta il 2° posto di Montreal: 'E' stata una buona gara, in cui abbiamo ottenuto forse il massimo risultato. Si legge su sport.sky.it