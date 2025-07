F1 Lewis Hamilton | Un testa-coda come non mi era mai capitato Le novità? Niente di speciale

Lewis Hamilton ha poca voglia di parlare¬†al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota del team Ferrari ha chiuso il venerd√¨ nel modo peggiore possibile, ovvero eliminato gi√† nella Q1. Il pilota inglese infatti, gi√† a rischio taglio, √® finito in testa-coda alla chicane conclusiva, rendendo vano ogni sforzo per issarsi nella Q2. Non solo, la tanto attesa sospensione posteriore non sembra avere portato il passo in avanti che sperava la scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Oasport.it

