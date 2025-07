F1 Hamilton subito fuori nello shootout di Spa Leclerc 4° dietro ad un super Piastri

Le qualifiche per la sprint race del Gran Premio del Belgio hanno visto tante sorprese ed un tempo incredibile fatto segnare da Oscar Piastri, che partirĂ in pole position nella sprint race di sabato. La prima sessione dello shootout è da dimenticare sia per Lewis Hamilton che per Kimi Antonelli, entrambi eliminati subito: il ferrarista è sconsolato per il bloccaggio al posteriore che ha causato il testacoda. Memorabile il tempo dell’australiano della McLaren, che ha abbassato di ben sette decimi il record del tracciato di Spa-Francorchamps. Leclerc conclude le qualifiche con una buona prova ma deve accontentarsi del quarto posto dietro a Verstappen e Norris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Hamilton subito fuori nello shootout di Spa, Leclerc 4° dietro ad un super Piastri

Hamilton-Ferrari, titoli di coda: così finisce subito - L’avventura di Hamilton in Ferrari sta andando come peggio non poteva ed ora la rottura sembra essere più vicina che mai Quando, qualche settimana fa, Ralf Schumacher ha parlato di Lewis Hamilton e della possibilità che non rispetti il contratto con la Ferrari, andando via alla fine di questa stagione, in pochi pensavano che questa ipotesi potesse avere una base reale.

