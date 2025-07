F1 GP Belgio | qualifiche Sprint highlights Piastri pole

Glli highlights delle qualifiche della Sprint di F1 in Belgio: Oscar Piastri scatterĂ davanti a tutti grazie al suo 1’40”510 da record. Impressionanti i distacchi rifilati dall’australiano agli avversari: Max Verstappen fa volare la sua Red Bull, ma chiude secondo con un distacco di 477 millesimi. Terzo Lando Norris con l’altra McLaren, staccato di ben 618 millesimi. Giornata dai due volti per la Ferrari: Charles Leclerc salva il bilancio della Rossa con un buon quarto posto, distante però 768 millesimi, mentre Lewis Hamilton esce giĂ nella prima fase dopo aver commesso un errore. Out nel Q1 anche l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Belgio: qualifiche Sprint highlights, Piastri pole

F1, GP Belgio: gli orari tv e dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara di Spa - La copertura televisiva del 13° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

F1, GP Belgio 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà ufficialmente il sipario sul GP del Belgio, atto numero tredici valido per il Mondiale 2025 di Formula 1  in scena sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps.

F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, programma, streaming - Oggi, venerdì 25 luglio, prenderà il via il week end del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Hamilton dopo qualifiche Sprint in Belgio: "Frustrante, ma domani è altro giorno". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP Vai su X

Prima di recarsi in Belgio per il Gran Premio di SPA, la Scuderia Ferrari HP ha visitato la sede di Brembo, storico partner tecnico del Cavallino Rampante, in un momento particolare, all’insegna della celebrazione e dell’innovazione. Un qualcosa che era stato Vai su Facebook

