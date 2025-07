F1 Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa Lewis Hamilton si gira

C’erano delle aspettative sulla Ferrari in questo venerdì di Spa-Francorchamps. Sulla pista belga la scuderia di Maranello ha introdotto un cambiamento importante sulla SF-25, ovvero una nuova sospensione posteriore. Si è intervenuti sul braccio anteriore del triangolo superiore (inclinato in avanti, verso il basso), sull’angolo dell’anti-dive e sulla disposizione interna. La sospensione ha una rigiditĂ superiore per evitare scossoni al retrotreno, punto debole finora della macchina. Ovviamente l’obiettivo è trovare le prestazioni mancate nella prima parte del 2025. Ebbene, da questo day-1 nelle Ardenne, non sembra che la sostanza sia cambiata molto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira

