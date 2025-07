F1 Charles Leclerc | Ok gli aggiornamenti ma il divario con le McLaren è enorme

Charles Leclerc è amaro al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota monegasco ha sì conquistato la quarta posizione, ma ha accusato un gap davvero notevole rispetto alla pole position. Stiamo parlando di quasi 8 decimi (esattamente 768 millesimi) che stridono con il fatto che la scuderia di Maranello abbia portato la nuova sospensione posteriore sulla pista delle Ardenne. L’avvicinamento alle McLaren, per ora, è rimandato. Oscar Piastri ha piazzato la pole position con il nuovo record della pista con il tempo sensazionale di 1:40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”

