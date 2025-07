F1 Andrea Kimi Antonelli | Ho perso la macchina di colpo devo capire quanto successo

Parte decisamente in salita il weekend di Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano è stato eliminato in Q1 in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 di Formula 1, in fase di svolgimento presso il circuito di SPA. Precisamente l'emiliano in forza alla Mercedes – che partirà quindi dalla piazzola numero 20 – si è reso artefice di un errore al primo giro lanciato, finendo così sulla ghiaia con un testacoda e danneggiando la sua macchina. Brutta sbavatura dunque per il bolognese che, però, potrà avere occasione di riscattarsi già domani pomeriggio durante le qualifiche tradizionali.

In questa notizia si parla di: andrea - kimi - antonelli - macchina

