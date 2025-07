Eyof | Castellani conquista l’oro nei 200 metri Bartolini l’argento nel disco

La sedicenne Margherita Castellani regala il quarto titolo all’Italia al Festival Olimpico della GioventĂą Europea di Skopje con la seconda prestazione italiana U20 di sempre. Bartolini disco d’argento. Altre due medaglie per l’Italia al Festival Olimpico della GioventĂą Europea  di Skopje: nella mattinata del day 5 Margherita Castellani  conquista l’oro dei 200 metri e Mattia Bartolini  l’argento del disco, entrambi con il primato personale, portando momentaneamente a 8 il bottino dei podi azzurri (4-4-0) in Macedonia del Nord. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

