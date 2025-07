Eyof 2025 l’Italia Team dei Giovani con 28 medaglie provvisorie | le gare fino al 26 luglio

Skopje – 116 atleti, tra cui 60 ragazzi e 56 ragazze, in 12 discipline iscritte. L’Italia Team Azzurra sta scrivendo pagine straordinarie al Festival Olimpico della GioventĂą Europea 2025 (Eyof), a Skopje in Macedonia. Sono 12 le medaglie d’oro vinte dagli Azzurri, con competizione in svolgimento fino alla giornata del 26 luglio. In totale sono 28 gli allori provvisori conquistati dall’Italia Team. Di seguito, tutte le medaglie conquistate dall’Italia – Fonte olympics.com. Le medaglie d’oro dell’Italia all’EYOF 2025 di Skopje: 12 Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (atletica, 100m donne) Francesco Cecconi (nuoto, 100m dorso uomini) Sofia Biagi (nuoto, 400m stile libero donne) Alessandra Mao (nuoto, 100m stile libero donne) Jacopo Apicerni, Giorgia Barozzi, Daniele Fiorelli, Alessandra Mao (nuoto, staffetta 4x100m stile libero mista) Nicolò Vidal (atletica, 5km marcia uomini) Juan JosĂ© Caggia, Caterina Caligiana, Laura Frattaroli, Diego Mancini (atletica, staffetta 4x400m mista) Daniele Fiorelli (nuoto, 100m stile libero uomini) Jacopo Apicerni, Francesco Cecconi, Daniele Fiorelli, Luca Soriani (nuoto, staffetta 4x100m stile libero uomini) Anna Bonassi (ciclismo su strada, prova in linea donne) Alessandra Mao (nuoto, 200m stile libero donne) Lucrezia Boncio, Francesco Cecconi, Vincenzo Maniaci, Alessandra Mao (nuoto, staffetta 4x100m misti mista) Le medaglie d’argento dell’Italia all’EYOF 2025 di Skopje: 9 Edwin Fermin Galvan (atletica, 100m uomini) Laura Frattaroli (atletica, 400m donne) Pietro Mazzola, Ivan Rigon, Riccardo Ruggeri (ginnastica artistica, all around a squadre uomini) Ivan Rigon (ginnastica artistica, all around individuale uomini) Giorgia Barozzi, Alessandra Mao, Sofia Napoli, Hannah Oberhauser (nuoto, staffetta 4x100m stile libero donne) Umed Caraccio (atletica, 800m uomini) Dennis Fina (canoa slalom, C1 uomini) Mia Proietti, Ivan Rigon (ginnastica artistica, prova a squadre miste) Giorgio Sartori (nuoto, 200m dorso uomini) Le medaglie di bronzo dell’Italia all’EYOF 2025 di Skopje: 7 Alice Bruno e Loris Quarta (tiro sportivo, pistola ad aria compressa 10m duo misto) Loris Quarta (tiro sportivo, pistola ad aria compressa 10m uomini) Tommaso Cingolani (ciclismo su strada, prova a cronometro uomini) Michelle Montagnini (nuoto, 200m farfalla donne) Sofia Bianchi, Mia Proietti, Giulia Santinato (ginnastica artistica, all around a squadre donne) Abderrahman Touiar (taekwondo, -55kg uomini) Anna Frassica (taekwondo, -55kg donne) Foto coni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it