EYOF 2025 a Skopje Italia Team in testa al medagliere

Al termine della quarta giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con nove medaglie conquistate, Italia Team si trova in testa al medagliere. Italia Team in testa al medagliere  al termine della quarta giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con nove medaglie conquistate e il nuoto ancora grande protagonista con due ori e un argento.

EYOF 2025, i convocati dell’Italia. Kelly Doualla e Alessandra Mao le stelle azzurre a Skopje - Ambizioni importanti per l’Italia in vista della 18ma edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, in programma dal 20 al 26 luglio in Macedonia del Nord.

? .!!! Il video della finale dei 100 al Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof) di Skopje: altri 8 centesimi di progresso, record europeo U18, terza italiana di sempre Immagini CONI - Italia Team TV #atleticaitaliana Vai su Facebook

Nove medaglie nella quarta giornata, Italia Team in testa al medagliere; Kelly Doualla da record: oro all'EYOF 2025 sui 100 metri col miglior tempo europeo under 18 · Atletica; Asta, fra poche ore Belardi in pedana a Skopje per l’Italia U18.

