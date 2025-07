Exploit nella roccaforte rossa | Acquaroli segnale positivo Ora campagna sui contenuti

Dopo Civitanova, Pesaro. Nelle file del centrodestra il clima è da doppietta in trasferta sul più ostico dei campi, o quasi, la rossa Pesaro, Fort Alamo dal quale il Pd sogna la reconquista delle Marche, ma anche epicentro del caso Affidopoli che ha investito l’eurodem Matteo Ricci nella corsa per le regionali d’autunno. Portare 2.500 persone – secondo i numeri dati dagli organizzatori, in prima linea il consigliere regionale Nicola Baiocchi (FdI), pesarese – tra luci e sventolii di bandiere al parco Miralfiore per il bis di "Più Marche" non era così semplice, né scontato. "Avevamo sentore di una grande mobilitazione, ma la risposta è stata addirittura superiore alle aspettative", ammette nel day after la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

