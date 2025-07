Ex Milan Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione

Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan, potrebbe essere presto scagionato per il caso scommesse in cui sarebbe stato coinvolto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: milan - paquetà - scagionato - caso

Ex Milan, Paquetà ammonito e scoppia in lacrime. La moglie: “Viviamo un incubo” - Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan, è scoppiato in lacrime dopo un'ammonizione: ecco il messaggio della moglie sui social

Milan-Bologna, vittoria di grinta: dal litigio Biglia-Bakayoko al rosso di Paquetá - Rush finale della Serie A 2018/19, nel programma della 35ª giornata c'è Milan-Bologna: riviviamola con il nostro Time Machine.

Ex Milan, l’incubo di Paquetá: tra il campo e lo spettro della squalifica a vita - La vicenda che avvolge Lucas Paquetá, ex Milan, continua a gettare un'ombra pesante sulla carriera del talentuoso centrocampista brasiliano.

Scommesse, tutto sul caso Lucas Paquetá; Ex Milan, Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione; L'ex CEO dell'Everton si sbilancia: Paquetá dovrebbe venire scagionato dalle accuse di scommesse.