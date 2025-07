Ex Ilva Urso | presentato piano decarbonizzazione sindacati concordi

Roma, 25 lug. (askanews) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato il Piano di piena decarbonizzazione dell'ex Ilva che vede "concordi" i sindacati. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervenuto a "Spazio Made in Italy - Politica e società civile a onfronto", la due giorni organizzata a Senigallia dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. "Noi abbiamo fatto delle scelte e loro le hanno condivise, perché nel documento che hanno presentato agli enti locali e alla regione, dopo tre giorni di assemblee in fabbrica, hanno detto quello che noi abbiamo definito nel piano di piena decarbonizzazione che abbiamo presentato a regioni ed enti locali e aspettiamo le loro scelte" ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, Urso: presentato piano decarbonizzazione, sindacati concordi

In questa notizia si parla di: presentato - ilva - urso - piano

Ex Ilva, presentato il piano di decarbonizzazione: entro il 2029 primo forno elettrico - È iniziato verso le 18,15 l'incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy con i sindacati sull'ex Ilva di Taranto.

Il ministro Adolfo Urso ha incontrato a #Berlino il ministro dell’Economia e dell’Energia della #Germania - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, #KatherinaReiche. Al centro del colloquio: l'attuazione del Piano d’Azione italo-tedesco, il rilancio Vai su Facebook

Adolfo Urso (@adolfo_urso) Vai su X

Ex Ilva, Urso: presentato il piano di decarbonizzazione, concordia con i sindacati; Ex Ilva, Urso presenta piano decarbonizzazione; Ex Ilva, Urso: presentato piano decarbonizzazione, sindacati concordi.

Ex Ilva, Urso presenta piano decarbonizzazione - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato oggi il Piano di piena decarbonizzazione dell'ex Ilva che vede "concordi" i sindacati. Riporta finanza.repubblica.it

Urso, 'ok da operai ex Ilva al piano di decarbonizzazione' - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com