"L’attuale amministrazione comunale continua a mettere pezze ai progetti del duo Muzzarelli-Vandelli, che ha governato e inondato la città di cemento nel decennio in carica. Cemento che, il più delle volte, si è dimostrato più a vantaggio degli interessi privati dei costruttori che di quelli della comunità cittadina", attacca Modena Volta pagina. "Lo studentato ex-Corni – continua la nota – secondo quanto deliberato dalla nostra amministrazione nel 2023, rappresenta una risposta alla domanda abitativa non solo di studenti fuori sede, ma anche di coloro che necessitano di un alloggio in città per periodi di stage, attività di formazione in aziende e neoassunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ex Corni, ennesima pezza al decennio Muzzarelli"