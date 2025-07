Costi esagerati, spesso senza ricadute reali per la città , senza un rapporto serio con il mondo del commercio, che dovrebbe essere coinvolto per ravvivare il centro con iniziative mirate e i Mercoledì dello shopping serale dicono tutto, disarmanti nel restituire l’immagine di un centro vuoto e di una piazza ridotta a parcheggio per auto, spazio che in passato ogni sera richiamava migliaia di persone per gli eventi organizzati. Questo sta emergendo, secondo Lidia Iezzi (Pd) e Letizia Murri (Ascoltiamo Civitanova) dall’impatto del cartellone turistico 2025 e dall’approvazione del bilancio preventivo dell’azienda Teatri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Eventi estivi: costi esagerati e risultati scarsi"