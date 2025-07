Evenepoel zittisce i critici | Ho corso il Tour la gara più dura al mondo con una costola rotta

Remco Evenepoel è finito nella spirale delle polemiche dopo il ritiro dal Tour de France, nel corso della 14a tappa, proprio quando iniziavano le prime salite. Alle critiche ha risposto svelando una veritĂ che nessuno conosceva: "Poco prima del Tour mi sono rotto un'altra costola ma non ho voluto rinunciare al sogno. Il giorno del ritiro è stato il piĂą duro della mia carriera ma sono orgoglioso di me stesso: ho dato ciò che avevo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Evenepoel ha corso il Tour con una costola rotta: “Siamo umani, sono orgoglioso di me stesso” https://repubblica.it/sport/ciclismo/2025/07/25/news/evenepoel_tour_costola_rotta-424751679/?ref=tws… Vai su X

REMCO EVENEPOEL E L'INSEGNAMENTO PER I GIOVANI: «IL CORPO VA ASCOLTATO»; Il post di Remco Evenepoel: "Ecco come ho corso il Tour de France e perché ho dovuto fermarmi".

Evenepoel ha corso con una costola rotta: "Siamo umani, sono orgoglioso di me stesso" - Il campione olimpico ha lasciato la corsa sul Tourmalet dopo grandi sofferenze: "Il coraggio è anche fare un passo indietro"

