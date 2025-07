Evangelisti Fd’I | | Con il ritiro dell’atto la Regione si rivela inaffidabile

"Spostare il dibattito sulla contrapposizione ideologica tra sanitĂ pubblica e privata è solo un modo per sviare l’attenzione dal vero problema: una giunta regionale in evidente difficoltĂ economica, che arriva perfino a revocare impegni giĂ assunti pur di far cassa". Per Marta Evangelisti (foto), capogruppo Fd’I in Regione, non c’è altra lettura al dietrofront di giunta sugli acconti alla sanitĂ privata per le perdite di bilancio della pandemia. "Revocare unilateralmente una delibera e chiedere indietro risorse su cui erano stati presi impegni concreti rappresenta un atto di grande gravità – attacca –, con possibili profili giuridici rilevanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evangelisti (Fd’I):: "Con il ritiro dell’atto la Regione si rivela inaffidabile"

