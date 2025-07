Europei Mtb 2025 Italia ancora campione nel Team Relay | battute Svizzera e Germania

In Portogallo gli azzurri trionfano per il secondo anno consecutivo al termine di una gara perfetta. Il ct Celestino: "Contento per lo spirito di squadra".

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri - Bergen 20 luglio 2025 – Matteo Sioli dà un’ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30.

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

ITALIA CAMPIONE D’EUROPA NEL DODGEBALL MISTO – Trionfo storico per la Nazionale italiana di dodgeball: oggi gli Azzurri hanno conquistato il titolo di Campioni d’Europa nella categoria mista Foam ai Campionati Europei “Euros 2025”, ospitati press Vai su Facebook

EUROPEI MTB IN PORTOGALLO , DOMANI I PRIMI TITOLI IN PALIO - In seguito agli accertamenti effettuati ieri, seguendo anche i protocolli stabiliti dall’UCI, Tobias Johannessen sarà al via della tappa di oggi. Come scrive tuttobiciweb.it