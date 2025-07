Euro32 al Franchi. L’assist di Gravina.

Da Roma un sospiro di sollievo, da Firenze un ottimismo che si rafforza con il passare dei giorni. Si può riassumere così l’ultima puntata legata alla questione dello stadio Franchi, nel giorno delle esternazioni di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, alle prese con le riunioni per valutare gli impianti idonei a ospitare gli Europei di calcio del 2032, ha parlato a margine del consiglio federale in merito alla prossima nomina della nuova figura del commissario degli stadi. A chi gli ha chiesto della situazione del Franchi (la sindaca Funaro ha già presentato la candidato ufficiale), Gravina ha ammesso di aver tirato un "sospiro di sollievo per Firenze, che dovrebbe aver completato il circuito di finanziamento anche grazie all’aiuto del governo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

