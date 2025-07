Etra cerca autisti raccolta rifiuti e offre il corso per conseguire la patente C

Nell’ambito delle proprie attivitĂ , ETRA S.p.A. SocietĂ benefit, ha avviato un progetto di formazione professionale per APPRENDISTIE AUTISTI RACCOLTA RIFIUTI che permetterĂ ai partecipanti selezionati di conseguire gratuitamente la patente C e la relativa CQC Merci (carta di qualificazione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

