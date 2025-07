Estate parte il piano Anas | in Abruzzo traffico da bollino rosso sulla statale Adriatica

Prende il via il piano estivo di Anas per gestire l’aumento dei flussi di traffico legati alle vacanze. Dal 25 luglio al 31 agosto sono attesi oltre 273 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS. Solo in questo primo fine settimana di partenze si stimano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ponte del 2 giugno, prima prova d’estate: traffico intenso verso il mare | Il piano straordinario Anas - Nel weekend della Festa della Repubblica attesi spostamenti massicci verso le località di mare. Anas rafforza presidi operativi, riapre tratti chiave e lancia un video per raccontare il suo ruolo nella storia del Paese

Fiumicino sempre più collegata alla Capitale: il piano interventi di Anas - Fiumicino, 2 luglio 2025- Un nuovo ponte che permetterà ancor di più di avvicinare Fiumicino alla Capitale: Anas SpA (società del Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore e per conto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e dei servizi di monitoraggio geotecnico strutturale (in corso e post opera) e di bonifica di ordigni bellici, per la realizzazione del Ponte dei Congressi e della viabilità accessoria, la sistemazione delle banchine del Tevere e l’adeguamento del Ponte della Magliana.

Esodo estivo 2025: piano Anas, 273 milioni di spostamenti - Scatta il piano Anas per l’esodo: 1348 cantieri sospesi, 2500 addetti operativi e bollino rosso nel weekend.

