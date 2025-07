Esposito Inter il Cagliari fuori dalla corsa per Sebastiano? I sardi hanno un accordo con un nuovo attaccante!

Esposito Inter, il Cagliari fuori dalla corsa per Sebastiano? Accordo con un nuovo attaccante per i sardi. Ecco cosa cambia. L’approdo di Sebastiano Esposito al Cagliari sembra ormai sfumare. Il club sardo, che inizialmente aveva mostrato interesse per il giovane attaccante dell’ Inter, ha visto il suo interesse raffreddarsi dopo che i nerazzurri hanno escluso l’ipotesi di un trasferimento in prestito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblĂą hanno preso una nuova direzione, definendo nelle ultime ore l’acquisto di un grande talento per il ruolo di seconda punta. Il nome in questione è Semih Kilicsoy, giovane promessa del Besiktas. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, il Cagliari fuori dalla corsa per Sebastiano? I sardi hanno un accordo con un nuovo attaccante!

