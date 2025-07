Esposito Inter dall’estero si fa avanti un club per Sebastiano? Ecco che scenario può crearsi per il suo addio

Esposito Inter, dall’estero si fa avanti un club per Sebastiano? Questo lo scenario che può crearsi per il suo addio ai nerazzurri. L’ Inter sta continuando a concentrarsi anche sulle cessioni per alleggerire il bilancio e finanziare gli importanti colpi di mercato in entrata che la dirigenza ha in mente per rinforzare la squadra di Cristian Chivu, con Lookman e Leoni in cima alla lista. Dopo le operazioni in uscita di Stankovic, trasferitosi al Bruges, e Buchanan al Villarreal, il prossimo giocatore a lasciare i nerazzurri potrebbe essere Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante, di proprietà dell’Inter, è al centro di diverse trattative, con più club che hanno manifestato il loro interesse per il suo acquisto. 🔗 Leggi su Internews24.com

