Borussia Mönchengladbach si ritira dalla corsa per Sebastiano Esposito? Accordo con Shuto Machino in vista per l’attacco. Il Borussia Mönchengladbach ha ufficialmente abbandonato la corsa per l’attaccante dell’ Inter, Sebastiano Esposito, per concentrarsi su un altro rinforzo offensivo. Il club tedesco ha trovato un accordo con Shuto Machino, attaccante proveniente dall’ Holstein Kiel. Machino, atteso nei prossimi giorni per le rituali visite mediche, è destinato a diventare il sostituto diretto di Alassane Plea, che sembra ormai essere in uscita. Il trasferimento di Machino, che si inserisce nel piano di rafforzamento dell’attacco dei Fohlen, è un colpo importante per il club tedesco, ma segna anche il termine dell’interesse per Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, anche il Borussia Monchengladbach rinuncia a Sebastiano? I tedeschi in chiusura per questo attaccante