Esplosione a Roma vicino alla scuola distrutta c' è ancora un impianto rifiuti Il Pd interroga Rocca

L’esplosione del distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani, lo scorso 4 luglio, ha provocato danni gravi e strutturali alla scuola Romolo Balzani. Compromettendone la riapertura a settembre e riaccendendo i riflettori su una questione su cui il municipio V e la comunitĂ scolastica della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Esplosione Roma, il Municipio: “Scuola inagibile, chiediamo solidarietà al quartiere” - (LaPresse) La scuola Balzani a Roma ad oggi è dichiarata inagibile e il problema non si risolverà entro settembre.

Esplosione a Roma: due milioni per riaprire la scuola Balzani. Le classi saranno trasferite - Partiranno entro settembre i lavori per rendere di nuovo agibile la scuola Romolo Balzani a Villa de Sanctis, gravemente danneggiata dall’esplosione del distributore di via dei Gordiani, lo scorso 4 luglio.

Esplosione via dei Gordiani a Roma, la situazione a una settimana dall'incidente. Nasce la rete civica "Non è stato un caso" - La situazione una settimana dopo l'esplosione a via dei Gordiani a Roma.

Esplosione via Gordiani: 2 milioni di euro per la scuola Balzani - I fondi stanzianti con l'approvazione della variazione di bilancio da parte della giunta capitolina