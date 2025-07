Esofagite eosinofila un ddl riconosce | è malattia cronica

Roma – “ La presentazione di un disegno di legge che mira a riconoscere ufficialmente l’Esofagite Eosinofila (EoE) come malattia cronica nel nostro sistema sanitario è un risultato eccezionale per migliaia di pazienti e per le famiglie che li assistono e che da anni chiedono un riconoscimento ufficiale per garantire diagnosi tempestive, cure uniformi e una maggiore attenzione alla ricerca ”. Lo dichiara Roberta Giodice Presidente di ESEO Italia. Il disegno di legge, promosso dal vicepresidente della X commissione Sen. Orfeo Mazzella, raccogliere le istanze lanciate a maggio dall’associazione di pazienti Eseo Italia nella call to action insieme a 8 societĂ scientifiche di Gastroenterologia, Allergologia ed Immunologia ed altre associazioni di pazienti: AAIITO – Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri; AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi& Endoscopisti Digestivi Ospedalieri; SIAAIC – SocietĂ Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica; SIAIP – SocietĂ Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica; SIED – SocietĂ Italiana Endoscopia Digestiva; SIGE – SocietĂ Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva; SIGENP – SocietĂ Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica; SINGEM – SocietĂ Italiana di Neuro-Gastro-Enterologia e MotilitĂ ; UNIAMO – Federazione Malattie rara UNIAMO APS ETS) “A nome dei pazienti e dei loro familiari ringraziamo il senatore Mazzella per aver ascoltato le nostre istanze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Esofagite eosinofila, un ddl riconosce: è malattia cronica

In questa notizia si parla di: esofagite - eosinofila - malattia - cronica

Giornata esofagite eosinofila, illuminata la Fontana del Tritone - Roma – Il Comune di Roma aderisce alla campagna ESEO Italia 2025 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 maggio Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 maggio Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day).

Palazzo dei Priori in magenta per la Giornata mondiale esofagite eosinofila - Volterra aderisce alla campagna Eseo Italia 2025 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 maggio Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 maggio Giornata Mondiale dell'Esofagite Eosinofila (World.

Giornata mondiale esofagite eosinofila, Eseo Italia: a Bergamo illuminata di magenta Porta San Giacomo - Il Comune di Bergamo aderisce alla campagna Eseo Italia 2025 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 maggio Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 maggio Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day).

ESEO Italia, DDL su Giornata Nazionale dell’Esofagite Eosinofila grande risultato per migliaia di pazienti; BRIDGEoE, nuovo approccio per la gestione dell’esofagite eosinofila nella transizione dall’infanzia all’adolescenza; Focus sull’esofagite eosinofila, al De Bellis esperti e famiglie a confronto.

Salute, ESEO Italia: bene ddl su Giornata nazionale esofagite eosinofila - (askanews) – “La presentazione di un disegno di legge che mira a riconoscere ufficialmente l’Esofagite Eosinofila (EoE) come malattia cronica nel nostro sistema sanitario è un risultato ... Lo riporta askanews.it

Esofagite eosinofila, Eseo: riconoscerla come malattia cronica - "Con la Giornata europea dell'esofagite eosinofila si è conclusa la Settimana delle patologie eosinofile, con tante iniziative con ambulatori, sui canali social ... Riporta quotidiano.net