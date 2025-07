Esodo per le vacanze | cantieri in autostrada pedaggi e costi della benzina La guida per chi si mette in viaggio

Roma, 25 luglio 2025 – È arrivato il primo vero fine settimana delle partenze estive, con milioni di vacanzieri in viaggio tra venerdì 25 e domenica 27 luglio. È il primo assaggio di traffico intenso, poi la situazione è destinata a peggiorare con i due weekend più neri dell'anno del 2 e 9 agosto. Giornate da bollino rosso e arancione  questo fine settimana sulle autostrade italiane, previsti punte di traffico da record e lunghe code verso le località vacanziere: da oggi scatta il piano esodo estivo in tutta la rete autostradale. Anas prevede per questo weekend 13 milioni e 247mila spostamenti.

Esodo giuliano-dalmata e foibe. Viaggio del Ricordo del Petrocchi - Nelle scorse settimane gli studenti del liceo artistico Petrocchi si sono distinti per impegno e sensibilità storica partecipando attivamente a due importanti iniziative sulla memoria dell’ esodo giuliano-dalmata e delle foibe, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del merito dal Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Esodo estivo, aumentano le auto in viaggio nel terzo weekend di giugno: la statale Adriatica tra le più trafficate - Weekend di partenze quello del 20 giugno e con il caldo si intensifica il traffico sulle strade italiane con la Ss16 che attraversa l’Abruzzo tra quelle dove si registreranno gli incrementi maggiori.

Esodo giuliano-dalmata, Abodi presenta il Viaggio del ricordo: dal 23 al 28 giugno. “Per allenare le sensibilità ” (video) - Un percorso rivolto dai giovani per non dimenticare e “allenare le sensibiltà ”. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in videocollegamento, dopo la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri, ha presentato il “ Viaggio del ricordo: giovani italiani nei luoghi dell’esodo giuliano-dalmata “.

Anas, scatta il piano estivo per l’esodo: previsti oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli dal 25 luglio al 31 agosto. Sospesi 1348 cantieri, l’81% del totale, fino all’8 settembre bollino rosso nel primo grande week end di partenze salernonotizie.it Vai su Facebook

