Esodo estivo | scatta il piano Anas chiude o sospende 1348 cantieri stradali Da oggi pomeriggio a domenica bollino rosso Fine settimana previsti in circolazione oltre tredici milioni di autoveicoli

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Primo grande fine settimane di partenze. Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas  da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Esodo estivo: scatta il piano, Anas chiude o sospende 1348 cantieri stradali. Da oggi pomeriggio a domenica bollino rosso Fine settimana, previsti in circolazione oltre tredici milioni di autoveicoli

