Esodo estivo primo weekend di grande traffico | in Toscana attenzione a sabato 26 e domenica 27 luglio

Firenze, 25 luglio 2025 – L’estate entra nel vivo e con lei anche il tradizionale esodo verso le località di villeggiatura. In Toscana, come nel resto d’Italia, si apre oggi il primo vero weekend da bollino rosso sulle strade: da venerdì 25 luglio a domenica 27 sono attesi spostamenti massicci in uscita dalle città , in particolare lungo l’ A1 Direttissima e sulle principali direttrici verso le località balneari. Sabato 26 luglio sarà una giornata particolarmente intensa, con traffico critico dalle 7 alle 19, mentre domenica 27 luglio si prevedono rientri concentrati nel tardo pomeriggio, soprattutto per chi ha già anticipato qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esodo estivo, primo weekend di grande traffico: in Toscana attenzione a sabato 26 e domenica 27 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - esodo - primo - toscana

Traffico da bollino rosso nel primo esodo di luglio - Motori scaldati già da venerdì sera. Nel primo esodo di luglio tutto corre o rallenta in coda, secondo le previsioni.

Esodo estivo 2025, previsioni traffico weekend 12 e 13 luglio: strade e autostrade da bollino rosso - Roma, 11 luglio 2025 – Giornata da bollino rosso sulle strade italiane. Inizia oggi pomeriggio il secondo weekend di esodo per milioni di vacanzieri.

Traffico: stasera inizia l’esodo del secondo weekend di luglio. E si preannuncia da bollino rosso - Partenze intelligenti per chi si sposterà tra oggi e domenica: la rete stradale e autostradale si annuncia intasata

COMUNICATO STAMPA Orti di Ada: lavoratrici e lavoratori dichiarano lo stato di agitazione Richiesto incontro urgente alla Regione Toscana Pisa, 1 Luglio 2025 – Le lavoratrici e i lavoratori della struttura residenziale ad alta intensità terapeutico-riabilitativa Vai su Facebook

Esodo di luglio e agosto 2025, quando non partire per le vacanze. I giorni da bollino rosso e nero; Parte l'esodo estivo, al via tre giorni da bollino rosso sulle strade; Vacanze, primo esodo estivo: bollino rosso da oggi a domenica 27 luglio.

Vacanze, primo esodo estivo: bollino rosso da oggi a domenica 27 luglio - Scatta il piano di Anas per l'esodo estivo in questo primo grande fine settimana di partenze per le vacanze. Da msn.com

Parte esodo estivo, 3 giorni bollino rosso, forte flusso veicoli - Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il t ... Riporta msn.com