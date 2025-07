Esodo estivo 2025 weekend da bollino rosso | caos su Pontina e Appia

Comincia ufficialmente l’esodo estivo anche a Roma. Con il primo grande fine settimana di partenze previste per le vacanze, la Capitale e l’intero Lazio si preparano a fare i conti con traffico intenso in uscita, soprattutto lungo le strade che collegano la città con il litorale e il sud della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: esodo - estivo - bollino - rosso

Prove generali di esodo estivo, traffico sulle strade nel weekend: scatta il bollino rosso - (Adnkronos) – Traffico da bollino rosso oggi, sabato 19 luglio 2025. "Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a […]

Ponte della festa della Repubblica: traffico, prima prova dell’esodo estivo Anas - Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Il primo week end di giugno coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo.

Esodo estivo nel weekend: le indicazioni sulle strade più trafficate - Con l’aumento delle temperature e l’affacciarsi dell’estate si intensificano le partenze nei fine settimana per le prime vacanze.

Esodo estivo e bollino rosso da oggi: Anas rimuove oltre l’80% dei cantieri. Consigli prima di mettersi in viaggio https://quicosenza.it/news/calabria/esodo-estivo-e-bollino-rosso-da-oggi-anas-rimuove-oltre-l80-dei-cantieri-consigli-prima-di-mettersi-in-viaggio Vai su X

Anas, scatta il piano estivo per l’esodo: previsti oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli dal 25 luglio al 31 agosto. Sospesi 1348 cantieri, l’81% del totale, fino all’8 settembre bollino rosso nel primo grande week end di partenze salernonotizie.it Vai su Facebook

Inizia l’esodo estivo: tre giorni di bollino rosso e traffico intenso in Italia; Parte l'esodo estivo, al via tre giorni da bollino rosso sulle strade; Esodo estivo, primo weekend da bollino rosso: cosa deve sapere chi viaggia in Emilia Romagna.

Parte esodo estivo, 3 giorni bollino rosso, forte flusso veicoli - Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il t ... Secondo msn.com

Parte l’esodo estivo, tre giorni di bollino rosso nel weekend. Anas sospende l’80% dei cantieri - Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 25 luglio e la mattina di sabato 26 luglio, nonché domenica pomeriggio 27 luglio. Segnala ilsole24ore.com