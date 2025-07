Esibizioni ed acrobazie Inizia la Notte Saracena

Nelle serate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, Mercato Saraceno torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la tredicesima edizione de ’ La Notte Saracena ’, festival che celebra la vitalità del circo contemporaneo, del teatro di strada e della musica dal vivo. Un crocevia di artisti, un punto di incontro conviviale di appassionati e spettatori curiosi, frutto del lavoro di rete tra enti del territorio. Le strade, le piazze e le rive del fiume Savio nel centro storico mercatese si animeranno con spettacoli circensi, clownerie, acrobatica aerea, musica live e artigianato locale. I Trio Circ porterà in scena trapezio ballant, scala di equilibrio e mano a mano in uno spettacolo intenso e visionario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esibizioni ed acrobazie. Inizia la Notte Saracena

