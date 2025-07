Escursionista precipita e muore in Trentino un altro incidente anche in Valle d' Aosta

Tragedia sulle montagne del Trentino. Un escursionista di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal sentiero Viel dal Pan nella zona della Marmolada nei pressi di passo Fedaia in Alta Val di Fassa. Stando alle prime informazioni la vittima è caduta dopo aver perso l'equilibrio. Le operazioni di recupero dell'escursionista sono rese difficile dal maltempo in quota. Giunta sul posto, l'equipe medica non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Pochi giorni fa un 80enne è morto dopo essere precipitato mentre stava camminando lungo lo stesso sentiero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Escursionista precipita e muore in Trentino, un altro incidente anche in Valle d'Aosta

