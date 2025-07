ESCLUSIVA – Adriano Galliani di nuovo al Milan | il clamoroso retroscena dell’estate rossonera

Adriano Galliani può davvero tornare al Milan dopo la precedente esperienza? Ecco il clamoroso retroscena dell'estate rossonera.

Adriano Galliani rompe il silenzio: il futuro del Monza dopo la retrocessione in Serie B - Dopo oltre due mesi di rumoroso silenzio Adriano Galliani riprende a parlare del Monza pubblicamente.

Adriano Galliani tra passato e futuro: “Il calcio era sentimento, oggi business. Monza, pronti a tornare subito in A. Berlusconi voleva comprare il Milan, gli dissi questo” - Le parole di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e amministratore delegato del Milan, che racconta il suo rapporto con Berlusconi Adriano Galliani è stato per 31 anni l’architetto e il volto dirigenziale del Milan, un’era leggendaria indissolubilmente legata alla presidenza di Silvio Berlusconi.

Manuela Moreno, l'incidente con gli ultras, le omissioni di Adriano Galliani, le nozze saltate: «Lo sposo sparito tre giorni prima delle nozze» - L'attualità non va in vacanza neppure d'estate e Manuela Moreno con il suo programma "Filorosso" conduce i telespettatori in un viaggio di approfondimento della cronaca con.

Milan, la clamorosa contestazione. Un muro umano in Curva e a Casa Milan, e un solo urlo: “Andatevene tutti a casa”; “Prima o poi tornerà al Milan”, rivelazione clamorosa che fa già sognare i tifosi; Berlusconi pensa ad un clamoroso ritorno nel calcio: possibile acquisto del Monza?.

Galliani: "Credo che Tare e Allegri siano la coppia giusta per il Milan" - A margine dell'evento Gala Dinner Benefico "United", Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di TMW non solo dell'oramai imminente cessione del Monza a un gruppo statunitense, ... Come scrive milannews.it

Adriano Galliani può rimanere al Monza? La nuova proprietà gli ha fatto un'offerta - La nuova proprietà della Beckett Layne Ventures si è insediata, con Mauro Baldissoni e Nicolas. Si legge su tuttomercatoweb.com