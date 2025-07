Esce fuori strada e si ribalta con il Suv Giorgetto Giugiaro ricoverato a Olbia

(Adnkronos) ‚Äď Il celebre designer di automobili Giorgetto Giugiaro √® ricoverato a Olbia dopo un incidente vicino a Porto Cervo. L‚Äôimprenditore che compir√† 87 anni tra pochi giorni ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stava percorrendo i tornanti in localit√† Farina, a pochi passi da Porto Cervo, quando ha perso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: giorgetto - giugiaro - ricoverato - olbia

Volkswagen valuta la vendita di Italdesign, storica società fondata da Giorgetto Giugiaro - Il gruppo Volkswagen sta valutando se mettere in vendita Italdesign, la storica società torinese fondata da Giorgetto Giugiaro e dal 2010 passata al gruppo tedesco che la controlla attraverso Audi.

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito gravemente? - Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di.

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito? - Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di.

Giorgetto Giugiaro ferito in un incidente stradale, si è ribaltato con il Suv a Porto Cervo; MONCALIERI - Brutto incidente stradale per Giorgetto Giugiaro in Sardegna: elitrasportato in ospedale a Olbia; Usa, sparatoria in un college del New Mexico: un morto, il killer è in fuga.

Fuori strada col suv, ferito il designer Giorgetto Giugiaro - Il designer e imprenditore Giorgetto Giugiaro, 86 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ora è ricoverato all'ospedale di Olbia. Da rainews.it

Fuori strada con il suv in Sardegna, ferito il designer Giorgetto Giugiaro - Il designer e imprenditore Giorgetto Giugiaro, 86 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ora è ricoverato all'ospedale di Olbia. Scrive msn.com