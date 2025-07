Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi | dall'autopsia non sono emersi segni evidenti di violenza

É stata eseguita l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo (Milano). Dall'esame non sono emersi segni evidenti di violenza sul cadavere, che presentava invece fratture alle costole compatibili con un incidente. Restano però ancora diversi elementi da chiarire, come gli slip sfilati trovati accanto al corpo della 53enne e la mancanza della sua borsa e del cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: erika - ferini - strambi - trovata

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio per indagare sulla morte di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo vicino a Milano dieci giorni dopo la scomparsa. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio per indagare sulla m Vai su Facebook

Erika Ferini Strambi scomparsa e trovata morta, la verità dalle telecamere: l'ultima serata della 53enne Vai su X

Erika Ferini Strambi trovata morta, l'incontro misterioso confermato dal testimone? «Sembrava un primo appunta; Erika Ferini Strambi, la verità dall'autopsia: come è morta, l'ipotesi dell'incontro e il mistero degli oggett; Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: Non era da sola.

Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi: dall’autopsia non sono emersi segni evidenti di violenza - É stata eseguita l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera ... Da fanpage.it

Erika Ferini Strambi trovata morta a Pantigliate, caccia al telefono e alla borsa nel campo di grano - Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo, ancora nessuna traccia del telefono e della borsa: le indagini proseguono in attesa dell'autopsia ... Scrive virgilio.it