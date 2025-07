Erika Ferini Strambi l’autopsia | sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza Fratture compatibili a un incidente

Milano, 25 luglio 2025 –  Nessuna lesione evidente, come coltellate o ferite da arma da fuoco, ma solo qualche frattura delle costole compatibile con un eventuale incidente. È quanto emerge dall’ autopsia di Erika Ferini Strambi, la 53enne dipendente dell'area risorse umane di Luxottica scomparsa nella notte tra il 5 e il 6 luglio, dopo una serata trascorsa in una pizzeria-karaoke di Segrate, e ritrovata morta il 16 luglio nei campi tra Pantigliate e Peschiera Borromeo. L'autopsia, quindi, al momento non risolve il 'giallo' sulla morte di Erika Ferini Strambi, per cui i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Milano indagano - coordinati dal pm Francesco De Tommasi - per omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erika Ferini Strambi, l’autopsia: sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza. Fratture compatibili a un incidente

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

Lo scorso 16 luglio Erika Ferini Strambi è stata ritrovata senza vita nei campi tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio e oggi ha disposto l’autopsia sul corpo della donna Vai su Facebook

