Erika Ferini Strambi com' è morta la manager di Luxottica? Le prime risposte dell' autopsia

Nessuna lesione evidente che possa far ipotizzare che la morte di Erika Ferini Strambi sia stata causata da una o più coltellate o che il decesso sia collegato a colpi di arma da fuoco. Le prime risultanze dell'autopsia eseguita venerdì mattina sul corpo della manager di 53 anni di Essilor. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

Erika Ferini Strambi, com'è morta la manager di Luxottica? Le prime risposte dell'autopsia - Le indagini intanto proseguono: verranno effettuati ulteriori accertamenti per far luce sulle cause della morte della 53enne ... Segnala milanotoday.it

Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi: dall’autopsia non sono emersi segni evidenti di violenza - É stata eseguita l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera ... Da fanpage.it