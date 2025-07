Eric Bischoff ha finalmente rotto il silenzio dopo la morte del suo storico amico e partner d’affari Hulk Hogan e lo ha fatto con un messaggio breve, toccante e sincero. In un tweet ha scritto: “Grazie per la casa, Hulkster.” Thanks for the house Hulkster. — Eric Bischoff (@EBischoff) July 24, 2025 Una frase che per alcuni può sembrare criptica, ma che per chi conosce la loro storia ha un significato chiaro: Hogan ha contribuito a costruire l’eredità di Bischoff tanto quanto Bischoff ha aiutato a rilanciare la carriera di Hogan nella sua seconda grande fase in WCW. Real American Freestyle va avanti senza Hulk Hogan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eric Bischoff conferma, la Real American Freestyle continuerà dopo la morte di Hogan