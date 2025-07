Il libro realizzato per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003, conteneva anche un messaggio dell’ex presidente Bill Clinton, oltre che di Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal, riferendo che tra gli altri il libro donato al finanziere tre anni prima della sua prima incriminazione includeva anche annotazioni del miliardario Leon Black e di altre figure di spicco. Sia Clinton che Trump, riferisce il Journal, erano elencati nel volume nella categoria “ amici “. Trump ha negato di aver scritto la lettera e ha fatto causa al quotidiano. “È rassicurante, non è vero? Essere durati così a lungo, in tutti questi anni di apprendimento e conoscenza, avventure e parola illeggibile, e avere anche la curiosità infantile, la spinta a fare la differenza e il conforto degli amici”, si leggeva nella nota di Clinton. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Epstein, Wsj: nel libro del 50esimo compleanno anche un messaggio di Bill Clinton