Eni utile 1° semestre supera attese a 2,5 miliardi di euro

Eni  chiude il primo semestre  dell’anno con un utile netto superiore ai 2,5 miliardi  di euro, che risulta al di sopra delle attese  degli analisti, dopo aver chiuso un buon secondo trimestre, a dispetto dell’impatto negativo dell’andamento del prezzo del petrolio e dei cambi. E annuncia una revisione al rialzo dell’outlook  per l’esercizio in corso. “La costante attenzione con la quale Eni continua ad attuare la propria strategia ha determinato gli eccellenti risultati del secondo trimestre 2025. Nonostante uno scenario di mercato sfidante, il modello di business Eni conferma robustezza e flessibilitĂ . 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni, utile 1° semestre supera attese a 2,5 miliardi di euro

