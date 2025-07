Eni supera le attese nel primo semestre 2025 | utile da 1,13 miliardi e dividendo in aumento

Eni archivia la prima metà del 2025 con numeri superiori alle attese, nonostante uno scenario globale tutt’altro che favorevole. Il gruppo ha registrato un utile netto rettificato di 1,13 miliardi di euro nel secondo trimestre dell’anno, con un calo del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Eppure, il risultato è stato superiore alle previsioni degli analisti e si inserisce in un quadro di solidità finanziaria che lascia tranquillo il mercato. Non a caso il titolo Eni è stato premiato con un +1,82% a 14,662 euro. A fare la differenza è stato l’approccio strategico e la forza del modello industriale di Eni, come sottolineato dallo stesso amministratore delegato Claudio Descalzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

