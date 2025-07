Energia Dal Fabbro Iren | Torniamo a raccogliere capitali in Italia

(Adnkronos) – “Il Programma Emtn è molto importante perchĂ© sancisce il ritorno a raccogliere capitali in Italia, rafforzando il mercato dei capitali italiani che negli ultimi anni ha sofferto l'emorragia verso mercati esteri. L'Italia non ha nulla da invidiare agli altri paesi. Riteniamo che il rimpatrio in Italia sia la mossa giusta negli interessi di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: raccogliere - capitali - energia - fabbro

Energia, Dal Fabbro (Iren): Torniamo a raccogliere capitali in Italia; Finanza, Gazza (Iren): Per il nostro Gruppo la sostenibilità è sempre al centro; Farmaci, ok Ema a donanemab, neurologi: “Svolta in lotta all’Alzheimer”.

Energia, Dal Fabbro (Iren): "Torniamo a raccogliere capitali in Italia" - “Il Programma Emtn è molto importante perché sancisce il ritorno a raccogliere capitali in Italia, rafforzando il mercato dei capitali italiani che negli ultimi anni ha s ... Come scrive lanuovasardegna.it

dettaglio - Affaritaliani.it - Energia, Dal Fabbro (Utilitalia): "Rinnovabili e resilienza, la sfida dei prossimi 10 anni" (Adnkronos) - Scrive affaritaliani.it